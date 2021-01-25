Минэкономразвития готовит меры дополнительной поддержки общепита

Министерство экономического развития РФ прорабатывает меры экстра-поддержки предприятий общественного питания, информирует "Деловой Петербург", ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства.

"Безусловно, требуется проработка дополнительных мер поддержки отрасли, и мы ведём ее в тесном диалоге с регионами", - отчитались в министерстве.

Некоторое время назад мэрия Москвы направила обращение в Минэкономразвития, в котором предлагает либо снизить, либо вообще отменить НДС для ресторанного бизнеса.

В ответ рестораторы Северной столицы отметили, что столь "щедрый" налоговый манёвр, как отмена НДС, будет не только на руку крупным игрокам на рынке, но также поможет поддержать малый и средний бизнес, работающий по большей части на "упрощёнке".