СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти решил обратиться в прокуратуру города с требованием дать правовую оценку действиям правоохранительных органов, которые задерживали работавших на митинге 23 января журналистов.

Решение обратиться в прокуратуру было принято на экстренном заседании секретариата СЖ. В нем, в том числе, участвовали журналисты Арсений Веснин ("Эхо Петербурга") и Олег Делимбетов ("Коммерсантъ"), которые рассказали об обстоятельствах своих задержаний при работе на митинге и разговорах с полицией при этом. При них, как и других задержанных журналистах, были все требуемые для работы документы и опознавательные знаки – жилеты и нарукавники, полученные от СЖ. По словам Делимбетова, когда его и коллег отпускали из отдела полиции без протоколов, их попросили сфотографироваться с сотрудниками отдела — в знак свидетельства того, что журналисты покидают отдел без претензий, но те отказались.

Члены секретариата собираются добиться встречи с представителями управления МВД по Петербургу, Росгвардии и комитета по вопросам законности. Если на обращение в прокуратуру и другие органы СЖ не дождется "адекватной реакции", то члены союза подготовят коллективный иск о воспрепятствовании работе журналистов в Петербурге 23 января (ст. 144 УК РФ).

Накануне в МВД по поводу массовых задержаний журналистов на акции 23 сентября обратилось петербургское отделение Союза журналистов России. Напомним, тогда в автозаки на акции протеста попали не менее 16 сотрудников СМИ, среди которых сотрудники "Коммерсанта", "Медиазоны", "Эха Петербурга", "Медузы" и других.