"Привезли на Дворцовую и оформили, как будто был задержан там": Первые суды по акции 23 января

Пост в группе калужских экологов, видеоролики из Telegram-каналов и протоколы о задержаниях у Эрмитажа. Все это становилось аргументами для административных наказаний задержанных на протестном шествии 23 января в Петербурге. Более 30 человек уже арестовали на срок до 20 суток, более 40 оштрафовали на суммы до 40 тысяч рублей. Слушателей и журналистов на заседания не пускали из-за антикоронавирусных мер. Адвокатам пробиться к подзащитным иногда тоже было непросто.

Задержан на шестой минуте

По данным петербургского штаба Алексея Навального до и во время акции в поддержку политика в отделения полиции города попали более 600 человек. "ОВД-Инфо" сообщило о по крайней мере 564. Эта цифра включает превентивно задержанных активистов и случайных прохожих, а также журналистов.

Судьба задержанных зависела от того, в какой отдел полиции они попадут. Из некоторых выпускали тем же вечером или последующей ночью. Как правило, с протоколом о нарушении мер режима повышенной готовности (статья 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях). Это грозит штрафом в размере 4 тысячи рублей. Подобные протоколы рассматривают не суды, а комитет по вопросам законности.

"Антикоронавирусную" статью, в частности, вменили самым первым задержанным на Сенатской площади. Фотограф Даниил Жмаев рассказал ЗАКС.Ру, что пришел снимать акцию, но даже не успел дождаться ее начала. Он пробыл в Александровском саду только 5 минут и в 13-10 оказался в автозаке. Из отделения вышел через пять часов.

В протоколе о задержании написано, что Жмаев находился у дома № 1 по улице Гороховой, где в составе группы из примерно 350 человек участвовал в "сходе граждан" в поддержку Навального. Это случилось, по версии МВД, в 12-00 - 12-30.

- Причину задержания я узнал непосредственно при оформлении протокола. Ее мне назвал не тот, кто оформлял протокол, а полицейский, который, грубо говоря, мимо проходил и решил вступить со мной в диалог. Он назвал статью, по которой я задержан, когда я спросил содержание статьи, он сказал: "Содержание посмотрите в интернете, когда мы вас отпустим", - поделился Жмаев.

"Немитинг" на Дворцовой

Полуденный "народный сход" в 350 человек на улице Гороховой - не самая экзотичная акция, которая упоминалась в протоколах. Общественная защитница Мария Малышева сообщила ЗАКС.Ру, что ее доверителю Антону Рамзаеву вменили участие в несанкционированной акции на площади Дворцовой. В реальности до нее так никто и не дошел.

- Его задержали в другом месте, привезли на Дворцовую площадь, посадили в другой автобус и там уже всех оформляли, как будто они были задержаны на Дворцовой площади, - рассказала Малышева.

Рамзаеву вменили часть 1 статьи 20.2.2 (организация одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка). Московский районный суд арестовал его на двое суток.

По словам Малышевой, в административном протоколе написано, что ее доверитель

участвовал в массовом скоплении граждан, которое "повлекло нарушение санитарных норм".

- Якобы 200 человек присутствовали на Дворцовой площади в 17-00. Им не вменялось, что они участвовали в публичном мероприятии: скандировали лозунги или демонстрировали плакаты. То есть в протоколе так и написано, что акция в поддержку Навального не носила характера публичного мероприятия, - отметила защитница.

Всего Московский районный суд за 24 января и в ночь на 25-е вынес 38 решений по задержанным на субботних протестах, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Административный арест получили 18 человек, оштрафовали 20. Еще один протокол вернули в полицию. По информации Малышевой, поступившие дела рассматривали одновременно несколько судей. То же самое сказал общественный защитник Владимир Василенко. Он тоже приехал к Московскому районному суду, чтобы взять на себя часть дел, но внутрь его, как утверждает сам Василенко, не пустили.

Обошлись без свидетелей

В Красносельском районном суде за день вынесли 20 решений: 13 штрафов от 5 до 15 тысяч рублей и 7 арестов от 2 до 13 суток. Адвокат "Апологии протеста" Мария Зырянова работала там по двум делам. Одного из ее подзащитных задержали уже вечером у Гостиного двора, когда полиция хватала всех подозрительных прохожих. Задержанный утверждал, что просто шел в метро, когда в его сторону побежала толпа. Ему назначили штраф в 10 тысяч рублей. Еще одного подзащитного арестовали на 10 суток.

- Процессы шли долго, всех раскидали по разным залам и слушали одновременно, - рассказала адвокат. - Поэтому мне удалось попасть только на два процесса. Судьи были, как мне кажется, настроены на негативные решения, сильно не вслушивались в обстоятельства дела. Моим подзащитными вменили часть 6.1 статьи 20.2, это участие в несанкционированных митингах, повлекшее за собой нарушение транспортного движения, общественного порядка. Хотя никаких подтверждений данным обстоятельствам, кроме протоколов, в материалах дела не было представлено, суды вынесли обвинительные постановления.

На одном из заседаний изучали видеозаписи субботних протестов. Адвокат Зырянова уверяет, что это была не оперативная съемка, а ролики, которые гуляли по Telegram-каналам, более того, ее подзащитного на них не было. Пригласить в качестве свидетелей сотрудников полиции, производивших задержания, судьи отказались. По словам защитницы, в суде царила "напряженная" обстановка и даже попасть внутрь ей удалось не сразу:

- Приставы требовали ордера на подзащитных, хотя они не имеют на это права. На входе в суд они не проверяют основания защиты, адвоката должны пускать по удостоверению. Тем мне менее, мне пришлось выписывать ордера, чтобы попасть в суд.

"ВКонтакт"-призывы

Особое внимание было приковано к Октябрьскому районному суду. Там рассматривались административные дела координатора штаба Навального в Петербурге Ирины Фатьяновой и муниципального депутата МО "Владимирский округ" Дениса Луговского. За сообщения "ВКонтакте" о предстоящей "протестной" прогулке их арестовали как организаторов акции. Причем Фатьянова на своей странице сделала оригинальный пост и получила 6 суток, а Луговского за репост этого сообщения отправили в спецприемник на 7 суток.

- Это их первые административные правонарушения вообще за всю жизнь, - прокомментировал ЗАКС.Ру защитник арестованных Даниил Семенов. - Административный арест, в соответствии с действующей редакцией КоАП РФ, назначается только в исключительных случаях. Была возможность назначить административный штраф или обязательные работы, но суд избрал самое жесткое из всех возможных наказаний. Причем у них у обоих сроки, приближенные к верхнему порогу срока ареста по данной статье. Суд не мотивировал, почему шесть и семь, почему ни трое, ни четверо суток. Ну и наконец, размещение материалов в соцсетях не является организацией митинга, шествия или демонстрации. По такой логике можно сажать под административный арест каждого, кто сообщил другому, что где-то будет митинг.

Позже тот же Октябрьский суд как организатора несанкционированной акции осудил координатора "Открытой России" в Ленинградской области Дмитрия Скурихина. Поскольку подобное нарушение ему вменили второй раз за год, "открыточнику" назначили 20 суток ареста. Защитник Скурихина Илья Ткаченко сообщил ЗАКС.Ру, что его подзащитного не было в общей массе протестующих 23 января.

Правонарушителем активиста, по словам Ткаченко, признали за пост, размещенный в группе "ВКонтакте" "Полигон ТБО в МО СП "деревня МИХАЛИ". Это сообщество противников строительства мусорного полигона в Калужской области. Активность группы не ограничивается эко-повесткой, время от времени на стене появляются цитаты различных политиков и активистов. 21 января там разместили предложение устроить автопробег вокруг Сенатской площади, подписанное Скурихиным. Хотя сам он в этой группе даже не состоит, в суде в качестве доказательства использовали именно пост из сообщества защитников деревни Михали.

Судебные разбирательства по поводу задержанных демонстрантов продолжаются. По всем описанным в этом материале делам защитники обещали подать апелляции в Горсуд.

Сергей Еремеев