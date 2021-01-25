Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

Дзержинский районный суд Петербурга в четверг, 28 января, рассмотрит административное дело активиста Дмитрия Гусева, которому вменяют организацию состоявшейся 23 января несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Леонид Крикун.

По словам защитника, заседание суда должно было состояться 25 января, но его отложили для ознакомления с материалами дела. Гусеву вменяют размещение в социальных сетях анонсов предстоящего мероприятия.

- Он был задержан до начала акции на выходе из дома. Ждали специально обученные сотрудники. Его продержали в 78 отделе полиции двое суток, - рассказал Крикун.

Ранее за посты в социальных сетях об акции 23 января в Петербурге арестовали координатора штаба Навального Ирину Фатьянову (6 суток), муниципального депутата Владимирского округа Дениса Луговского (7 суток) и координатора "Открытой России" в Ленинградской области Дмитрия Скурихина (20 суток).

Напомним, в субботней акции в поддержку Навального и против политических репрессий приняли участие более 10 тысяч человек. Демонстранты начали шествие от Сенатской площади и на некоторое время перекрыли Невский проспект. По данным ОВД-Инфо, задержали как минимум 567 человек. О первых судах после протестного шествия читайте в материале ЗАКС.Ру.