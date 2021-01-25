18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:16

Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

фото ЗакС политика Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

Дзержинский районный суд Петербурга в четверг, 28 января, рассмотрит административное дело активиста Дмитрия Гусева, которому вменяют организацию состоявшейся 23 января несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Леонид Крикун.

По словам защитника, заседание суда должно было состояться 25 января, но его отложили для ознакомления с материалами дела. Гусеву вменяют размещение в социальных сетях анонсов предстоящего мероприятия.

- Он был задержан до начала акции на выходе из дома. Ждали специально обученные сотрудники. Его продержали в 78 отделе полиции двое суток, - рассказал Крикун. 

Ранее за посты в социальных сетях об акции 23 января в Петербурге арестовали координатора штаба Навального Ирину Фатьянову (6 суток), муниципального депутата Владимирского округа Дениса Луговского (7 суток) и координатора "Открытой России" в Ленинградской области Дмитрия Скурихина (20 суток).

Напомним, в субботней акции в поддержку Навального и против политических репрессий приняли участие более 10 тысяч человек. Демонстранты начали шествие от Сенатской площади и на некоторое время перекрыли Невский проспект. По данным ОВД-Инфо, задержали как минимум 567 человек. О первых судах после протестного шествия читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:23 "Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

20:05 "Привезли на Дворцовую и оформили, как будто был задержан там": Первые суды по акции 23 января

19:54 Экс-футболист "Ливерпуля" прокомментировал новости о задержании тезки на протестах в Москве

18:58 "Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

18:55 СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

17:36 "Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

16:23 "Цветы и извинения требования закона не отменяют": Единоросс осудил пнувшего петербурженку силовика

15:54 Среди задержанных на протестах в Москве нашли полного тезку экс-футболиста "Ливерпуля"

15:35 Путин об акциях протеста в России: Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 "В перспективе все равно объединимся": Миронов допустил слияние "Справедливой России" и КПРФ

20:23 "Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

20:16 Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

20:05 "Привезли на Дворцовую и оформили, как будто был задержан там": Первые суды по акции 23 января

19:54 Экс-футболист "Ливерпуля" прокомментировал новости о задержании тезки на протестах в Москве

19:15 В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

18:58 "Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

18:55 СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

18:31 Минэкономразвития готовит меры дополнительной поддержки общепита

18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

18:19 Муниципал: Экс-мундеп Каруличева хочет сделать Беглова соответчиком по делу о лишении ее мандата

18:06 Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

17:36 Прокуратура Химок требует оставить Навального в СИЗО и отменить апелляцию защиты

17:36 "Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

16:49 В Петербурге прожиточный минимум может составить 11,9 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru