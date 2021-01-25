"Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

Жительница Ленобласти Маргарита Юдина, пострадавшая от пинка силовика в живот на акции протеста 23 января в Петербурге, в разговоре с 47news рассказала, что ее целый день упрашивали простить ударившего ее правоохранителя.

"За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт", - рассказала Юдина.

По ее словам, когда в палату вошел корреспондент телеканала "78", она "растерялась".

"Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - добавила Юдина.

Юдина живет в Луге с двумя сыновьями и дочкой. По ее словам, семейный бюджет на четверых -10 тысяч рублей в месяц, к тому же на ней два кредита. Юдина рассказала, что она из "семьи репрессированных", ее отец был диссидентом. На акцию протеста она пошла, чтобы выразить свое недовольство нынешним положением дел в стране.

Напомним, во время акции 23 января Юдину ударил ногой в живот силовик, который вел одного из задержанных к автозаку. Женщину доставили в больницу с травмой головы, которую она получила, упав от удара на асфальт. На следующий день силовик пришел к Юдиной с цветами, извиняясь за поступок, этот момент показали на камеру.

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился в МВД с требованием возбудить дело о превышении полномочий в отношении силовика. Также с требованием привлечь виновного к ответственности в СК обратился депутат Госдумы Александр Хинштейн, сказав, что цветы и извинения "требования закона не отменяют".

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