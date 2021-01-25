18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:23

"Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

фото ЗакС политика "Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

Жительница Ленобласти Маргарита Юдина, пострадавшая от пинка силовика в живот на акции протеста 23 января в Петербурге, в разговоре с 47news рассказала, что ее целый день упрашивали простить ударившего ее правоохранителя.

"За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт", - рассказала Юдина.

По ее словам, когда в палату вошел корреспондент телеканала "78", она "растерялась".

"Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - добавила Юдина.

Юдина живет в Луге с двумя сыновьями и дочкой. По ее словам, семейный бюджет на четверых  -10 тысяч рублей в месяц, к тому же на ней два кредита. Юдина рассказала, что она из "семьи репрессированных", ее отец был диссидентом. На акцию протеста она пошла, чтобы выразить свое недовольство нынешним положением дел в стране.

Напомним, во время акции 23 января Юдину ударил ногой в живот силовик, который вел одного из задержанных к автозаку. Женщину доставили в больницу с травмой головы, которую она получила, упав от удара на асфальт.  На следующий день силовик пришел к Юдиной с цветами, извиняясь за поступок, этот момент показали на камеру.

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился в МВД с требованием возбудить дело о превышении полномочий в отношении силовика. Также с требованием привлечь виновного к ответственности в СК обратился депутат Госдумы Александр Хинштейн, сказав, что цветы и извинения "требования закона не отменяют".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:16 Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

20:05 "Привезли на Дворцовую и оформили, как будто был задержан там": Первые суды по акции 23 января

19:54 Экс-футболист "Ливерпуля" прокомментировал новости о задержании тезки на протестах в Москве

18:58 "Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

18:55 СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

17:36 "Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

16:23 "Цветы и извинения требования закона не отменяют": Единоросс осудил пнувшего петербурженку силовика

15:54 Среди задержанных на протестах в Москве нашли полного тезку экс-футболиста "Ливерпуля"

15:35 Путин об акциях протеста в России: Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 "В перспективе все равно объединимся": Миронов допустил слияние "Справедливой России" и КПРФ

20:23 "Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

20:16 Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

20:05 "Привезли на Дворцовую и оформили, как будто был задержан там": Первые суды по акции 23 января

19:54 Экс-футболист "Ливерпуля" прокомментировал новости о задержании тезки на протестах в Москве

19:15 В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

18:58 "Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

18:55 СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

18:31 Минэкономразвития готовит меры дополнительной поддержки общепита

18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

18:19 Муниципал: Экс-мундеп Каруличева хочет сделать Беглова соответчиком по делу о лишении ее мандата

18:06 Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

17:36 Прокуратура Химок требует оставить Навального в СИЗО и отменить апелляцию защиты

17:36 "Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

16:49 В Петербурге прожиточный минимум может составить 11,9 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru