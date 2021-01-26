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9:56

В 2022 году заменят около 2 тысяч петербургских автобусов

фото ЗакС политика В 2022 году заменят около 2 тысяч петербургских автобусов

В ближайшие годы власти Северной столицы обещают комплексно обновить автобусный автопарк, заявил в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" первый замглавы городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

"В будущих годах основной объём замены подвижного состава ожидаем в 2022 году, в связи с переходом на новую модель транспортного обслуживания. Более 2 тысяч автобусов будет заменено", - уведомил чиновник, уточнив, что приоритет будет отдан транспорту на экологическом виде топлива.

В текущем году на баланс города должны поступить 54 новых автобуса, которые сразу же выйдут на маршрут. Все они будут работать на метане.

Также Енокаев отметил, что из-за обрушившейся на город пандемии в 2019 году выручка транспорта существенно снизилась. Такая же тенденция сохранится и в 2021-м. Однако, невзирая на данные обстоятельства, город приобрел 349 автобусов и 142 троллейбуса.

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