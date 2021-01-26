Беглов наградил бывшего вице-губернатора Кириллова

Губернатор Петербурга Александр Беглов перед началом заседания городского правительства 26 января объявил о награждении своего бывшего заместителя Владимира Кириллова, отвечавшего за культуру и безопасность.

Ему вручили почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Беглов отметил профессиональные качества Кириллова и выразил уверенность, что они помогут бывшему вице-губернатору на новой должности.

Напомним, с 21 января Кириллов работает директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вице-губернатором по культуре стал Борис Пиотровский.

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