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10:59

Патрушев обвинил Навального в мошенничестве и заявил, что он нужен Западу для дестабилизации ситуации в РФ

фото ЗакС политика Патрушев обвинил Навального в мошенничестве и заявил, что он нужен Западу для дестабилизации ситуации в РФ

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев побеседовал с "Аргументами и фактами" и, вторя своим коллегам-чиновникам, неоднократно высказывавшим аналогичную позицию, заявил, что Алексей Навальный необходим Западу только лишь для создания волнений на территории страны. Кроме того, он до окончания судебных разборок обвинил оппозиционера в мошенничестве.

"Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", - поделился мнением Патрушев.

Ранее с подобными заявлениями уже выступали высокопоставленные российские чиновники - например, глава МИД Сергей Лавров.

Напомним, сейчас политик находится в столичном СИЗО "Матросская тишина". Под стражей он дожидается суда, на котором решится вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. ФСИН недовольна тем, что во время лечения в Германии Навальный не отмечался у силовиков, как того требовали правила испытательного срока.

Добавим также, 29 декабря Следственный комитет возбудил в отношении политика уголовное дело о мошенничестве. Ведомство считает, что Навальный потратил в личных целях часть пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иностранных агентов) и другим аффилированным с ним организациям. 

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