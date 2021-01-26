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11:07

Предприниматели Петербурга за год передали на борьбу с коронавирусом более 600 млн рублей

фото ЗакС политика Предприниматели Петербурга за год передали на борьбу с коронавирусом более 600 млн рублей

Сумма поддержки, оказанной частными предприятиями Петербурга в пандемию в 2020 году, превысила 600 млн рублей, заявил председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик во время заседания городского правительства 26 января.

По его словам, поддержку городу оказали более 60 предприятий. В частности, предприниматели передали в дар автомобили на общую сумму порядка 157 млн рублей.

Кроме того, частники передавали компьютеры для школьников, доставляли лекарства, средства индивидуальной защиты и продукты питания в медицинские учреждения.

Всех оказавших помощь поблагодарил губернатор Петербурга Александр Беглов.


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