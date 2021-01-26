Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько

На 65-м году жизни умер бывший российский вице-премьер, экс-глава аппарата правительства Сергей Приходько, оповестили "Коммерсант" два близких к его семье источника.

Сообщается, что чиновник скончался по причине болезни. Иные подробности его кончины не уточняются. "Ъ" пишет, что Приходько страдал от болезни Лу Герига (иначе - боковой амиотрофический склероз).

Приходько родился в Москве в 1957 году. Там же завершил учёбу в Московском государственном институте международных отношений, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Являлся заместителем главы администрации президента с 1998 по 2004 год, трудился также помощником президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах.

В январе прошлого года тогда ещё только назначенный на пост премьер-министра Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

Добавим также, Приходько фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией*, опубликованном в 2018 году. В нем утверждалось, что он в компании миллиардера Олега Дерипаски и девушек из эскорта обсуждал дела государственной важности. Детали беседы попали в книгу одной из присутствовавших там дам – Насти Рыбки.

Усть-Лабинский горсуд запретил это изыскание ФБК. Сам Приходько отвергал обвинения, назвав Алексея Навального "политическим неудачником".

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО - иностранных агентов