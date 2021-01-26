Милонов хочет серьезно поговорить с администрацией TikTok в стенах ГД

Петербуржец из Госдумы Виталий Милонов, поддержав распространившиеся нападки на политику соцсети TikTok, пожелал диалога с руководством этого сервиса прямо по месту своей работы. С точки зрения депутата, было бы правильно послушать ответы оппонентов лицом к лицу, с трибуны.

"Можно устроить слушания, чтобы они не отписывались бумажками, а то их юристы нам отвечают что-то несуразное. Нет, пусть официальные лица от TikTok без юристов приходят и отвечают на прямой вопрос. Пусть они официально проявят свою позицию, чтобы они официально заявили, что они готовы дальше распространять видео с котятами, с глупыми животными, с Владом Бумагой и прочими", - представил он свою позицию агентству "Москва".

Блокировка доступа к TikTok или закрытие сети станет в представлении Милонова "цивилизационной победой", поскольку он наблюдает интеллектуальный вред, наносимый ею. Проблема, на его взгляд, даже не только и не столько в агитационных оппозиционных роликах, рассчитанных на детей и возмущающих единомышленников единоросса.

"Все, что там размешается, - это, конечно, деградация", - обобщил политик.

Ранее из-за призывов к выходу на несанкционированную акцию протеста 23 января запретить TikTok предлагала Ассоциация родительских комитетов и сообществ. О том, как прошла акция в Петербурге, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

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