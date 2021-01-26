18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

Кремль отказал в диалоге участникам протестной акции 23 января

фото ЗакС политика Кремль отказал в диалоге участникам протестной акции 23 января

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о прошедших 23 января массовых протестах в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В частности, всех пришедших он обозначил как "нарушителей закона".

"Люди, которые вышли на незаконную акцию, они являются нарушителями закона. Это первое. Люди, которые имеют определенные вопросы, они заслуживают, чтобы на вопросы последовал ответ. Но вопросы нужно задавать в рамках закона. Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, - это серьезные правонарушения. С ними диалога быть не может", - цитирует Пескова "Дождь".

Мероприятие в Москве посетили, по разным оценкам, до 40 тысяч человек. На протест в Петербурге, в свою очередь, вышли до 20 тысяч демонстрантов.

Подробнее о протестном мероприятии - в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:32 Единоросс Хинштейн отозвал запросы в МВД и прокуратуру по поводу силовика, пнувшего петербурженку

12:23 В Москве задержан первый участник дела о применении насилия к силовикам на акции 23 января

10:25 Хабаровский суд арестовал координатора штаба Навального из-за протеста в поддержку Фургала

25 января, 20:23 "Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

25 января, 20:16 Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях

25 января, 20:05 "Привезли на Дворцовую и оформили, как будто был задержан там": Первые суды по акции 23 января

25 января, 19:54 Экс-футболист "Ливерпуля" прокомментировал новости о задержании тезки на протестах в Москве

25 января, 18:58 "Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

25 января, 18:55 СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

25 января, 18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:58 "ОМОН не имеет права избивать людей": Полиция задержала петербургского активиста Игоря Бородко

13:50 В Петербурге зафиксировали "теплый" температурный рекорд

13:32 Единоросс Хинштейн отозвал запросы в МВД и прокуратуру по поводу силовика, пнувшего петербурженку

13:10 Песков - о владельцах дворца в Геленджике: Разглашать имена не имеем права

13:05 Петербургские власти потратили на борьбу с коронавирусом более 110 млрд рублей

12:59 Кремль отказал в диалоге участникам протестной акции 23 января

12:50 Глава Архангельска нашел способ ежегодно получать для города дополнительные 1,3 млрд рублей

12:23 В Москве задержан первый участник дела о применении насилия к силовикам на акции 23 января

12:20 В приемную Беглова подали 1674 подписи против переноса асфальтового завода в Белоостров

12:20 В Смольном заявили о наилучшем исполнении АИП за 10 лет

11:53 Милонов хочет серьезно поговорить с администрацией TikTok в стенах ГД

11:46 Коронавирус выявили у более 18 тысяч россиян: 1510 случаев заражения - в Петербурге

11:32 По делу о коррупции в Петербурге задержали начальника поликлиники МВД и его коллег

11:11 Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько

11:07 Предприниматели Петербурга за год передали на борьбу с коронавирусом более 600 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru