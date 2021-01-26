Кремль отказал в диалоге участникам протестной акции 23 января

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о прошедших 23 января массовых протестах в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В частности, всех пришедших он обозначил как "нарушителей закона".

"Люди, которые вышли на незаконную акцию, они являются нарушителями закона. Это первое. Люди, которые имеют определенные вопросы, они заслуживают, чтобы на вопросы последовал ответ. Но вопросы нужно задавать в рамках закона. Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, - это серьезные правонарушения. С ними диалога быть не может", - цитирует Пескова "Дождь".

Мероприятие в Москве посетили, по разным оценкам, до 40 тысяч человек. На протест в Петербурге, в свою очередь, вышли до 20 тысяч демонстрантов.

Подробнее о протестном мероприятии - в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.