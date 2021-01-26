Песков - о владельцах дворца в Геленджике: Разглашать имена не имеем права

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков снова высказался о резонансном фильме-расследовании оппозиционера Алексея Навального и его команды, посвященном дворцу в Геленджике, который, по утверждению авторов строился для начальника Пескова, главы государства Владимира Путина.

"Очевидно, что владельцем является предприниматель – один или несколько, прямо или опосредовано, владеют этим объектом. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно", - цитирует чиновника сайт телеканала "Дождь".

По словам Пескова, обращения журналистов, интересовавшихся упомянутыми в фильме бесполетной зоной над дворцом и государственной охраной объекта, он и его коллеги перенаправили в ФСБ и ФСО.

Накануне почти двухчасовой фильм прокомментировал сам президент, заявивший, что ему и его родственникам объект никогда не принадлежал. При этом Навальный в своем произведении не утверждал ничего противоположного, говоря о недвижимости, по его оценкам стоящей около 100 млрд рублей, как о сверхдорогом подарке Путину. Фильм за неделю посмотрело уже 90 млн пользователей YouTube, что называют рекордом этой площадки для неразвлекательного сегмента на русском языке.