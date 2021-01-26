Единоросс Хинштейн отозвал запросы в МВД и прокуратуру по поводу силовика, пнувшего петербурженку

Думский единоросс Александр Хинштейн передумал подавать запросы в МВД и прокуратуру с требованием начать проверку инцидента с силовиком, пнувшем петербурженку на протестной акции 23 января. Соответствующие документы парламентарий отозвал.

"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - отчитался депутат у себя в Twitter.

По мнению Хинштейна, организаторы протестных демонстраций намеренно пытаются "замарать" образ правоохранителей.

"Вдвойне опасно, что организаторы новых майданов пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца - не должна бросать тень на всех", - подытожил единоросс.

Накануне в МВД обратился петербургский парламентарий Борис Вишневский: "яблочник" уверен, что в отношении силовика следует возбудить уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

Видеозаписью инцидента, произошедшего 23 января возле Московского вокзала, поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, навстречу им выходит женщина, которую один из полицейских пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.

Уже врачам Юдина впоследствии пояснила, что оказалась на месте событий случайно и решила спросить у бойца, отчего так жестоко задержали юношу.

24 января петербурженку навестили как ударивший её силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились и подарили Юдиной цветы и печенье. Женщина извинения приняла. Позднее она дала интервью, в котором рассказала, что сделала это потому, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов телеканала 78, при этом даже не дав возможности подготовиться - перед телекамерами она оказалась буквально без одежды.

Женщина намерена подавать заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации и привлечь ударившего её силовика к ответственности.