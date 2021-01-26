Россияне не смогут посещать Финляндию, несмотря на открытие авиасообщения

Гражданам России воспрещено будет посещать в туристических целях Финляндию, невзирая на возобновление авиасообщения и возможность пересечения границы для жителей скандинавской республики, уведомила ТАСС представитель финского МВД Эриикка Койстинен.

Антивирусные ограничения, предполагающие запрет на въезд в Финляндию, действуют как минимум до 25 февраля.

Напомним, днём ранее стало известно, что начиная с 27 января РФ разрешает въезд на территорию государства гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с этими странами также возобновится с 27 января.

С 28 января "Аэрофлот" открывает рейсы в Хельсинки.