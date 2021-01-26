Мособлсуд проверит законность задержания Навального 28 января

Областной суд Подмосковья проверит законность задержания политика Алексея Навального на 30 суток 28 января, проинформировала ТАСС его адвокат Ольга Михайлова.

"Наша жалоба на задержание Навального на 30 суток будет рассмотрена Мособлсудом 28 января в 14:00 мск", - известила адвокат, уточнив, что задержанный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

Напомним, сейчас политик находится в столичном СИЗО "Матросская тишина". Под стражей он дожидается суда, на котором решится вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. ФСИН недовольна тем, что во время лечения в Германии Навальный не отмечался у ведомства, как того требовали правила испытательного срока.