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15:53

Жириновский уподобил Миронова главному герою "Мертвых душ"

фото ЗакС политика Жириновский уподобил Миронова главному герою "Мертвых душ"

Объявленное в январе слияние эсеров с партиями "За правду" и "Патриоты России" в уничижительном ключе оценил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отославший журналистов к русской классике в лице поэмы Николая Гоголя "Мертвые души".

"Сергей Миронов - политический Чичиков. Под выборы собирает мертвые партии, чтобы пробраться в Думу, а после выборов они их распускают", - цитирует депутата РИА "Новости".

Первым шагом к объединению трех политических сил станет совместный съезд в феврале. Отметим, что накануне Миронов заговорил, кроме того, о желательном для него слиянии СР с КПРФ, выразив уверенность в неизбежности этого альянса.

Ранее Жириновский публично возмущался тем, что, по его мнению, думские справедливороссы во главе с Мироновым занимаются плагиатом законопроектов, которые придумывают члены ЛДПР.

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