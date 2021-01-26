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16:10

Ирине Ган прочат уход из администрации губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Ирине Ган прочат уход из администрации губернатора Петербурга

Должность заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга оставит Ирина Ган, она планирует вернуться в Москву, написал 26 января в Facebook генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

В пресс-службе Смольного ЗАКС.Ру сообщили, что Ган "пока не покинула" свою должность. Информацию о дальнейших планах чиновницы в городской администрации комментировать отказались.

Ган пришла на работу в Смольный в ноябре 2018 года, вскоре после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора. Она была советником главы города по взаимодействию со СМИ, затем возглавляла его аппарат, а в декабре 2019 года была назначена заместителем руководителя губернаторской администрации.

До прихода в Смольный Ган сотрудничала с кадровым проектом "Лидеры России", работала директором по работе с государственными органами связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media, руководила пресс-службой партии "Гражданская платформа", была помощником министра образования и науки России по связям с общественностью. 

Фото: Facebook/ Ирина Ган


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