Ирине Ган прочат уход из администрации губернатора Петербурга

Должность заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга оставит Ирина Ган, она планирует вернуться в Москву, написал 26 января в Facebook генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

В пресс-службе Смольного ЗАКС.Ру сообщили, что Ган "пока не покинула" свою должность. Информацию о дальнейших планах чиновницы в городской администрации комментировать отказались.

Ган пришла на работу в Смольный в ноябре 2018 года, вскоре после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора. Она была советником главы города по взаимодействию со СМИ, затем возглавляла его аппарат, а в декабре 2019 года была назначена заместителем руководителя губернаторской администрации.

До прихода в Смольный Ган сотрудничала с кадровым проектом "Лидеры России", работала директором по работе с государственными органами связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media, руководила пресс-службой партии "Гражданская платформа", была помощником министра образования и науки России по связям с общественностью.

Фото: Facebook/ Ирина Ган

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.