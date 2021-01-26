47news: У петербургского центра "Э" поменялся руководитель

На посту руководителя петербургского центра "Э" при МВД 26 января произошла перестановка, сообщает 47news. 36-летнего Вячеслава Шамко, не проработавшего на своем посту и полутора лет, сменил 35-летний подполковник Алексей Шабанов, ранее служивший начальником полиции Фрунзенского района.

По информации издания, для нового назначенца перевод на новое место стал неожиданностью. По слухам, причиной перестановки стало перекрытие массой протестующих Невского проспекта на акции 23 января, крайне негативно воспринятое федеральными органами власти.

Шамко, в свою очередь, теперь возглавит кронштадтскую полицию.