Единоросс Черкасов возглавил местную администрацию МО "Ланское"

Муниципальный совет МО "Ланское" (бывшее МО "Черная Речка") согласился назначить на должность главы местной администрации Сергея Черкасова. Соответствующее решение опубликовано на сайте муниципалитета.

Место главы МА было вакантным после того как более месяца назад его покинул член регионального политсовета "Единой России" Михаил Доброхотов. По информации ЗАКС.Ру, уход был не добровольным и сопровождался скандалом. Представители муниципалитета и сам Доброхотов отказывались от комментариев по поводу его увольнения.

Черкасов уже руководил администрацией "Черной Речки" после увольнения с поста главы МА Сергея Азаренкова в 2017 году. Позже он возглавлял местную администрацию МО № 15. Черкасов также входит в состав политсовета петербургского отделения "Единой России".