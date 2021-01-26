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17:10

Радзиховский: Любой преемник Путина, естественно, выпустит Навального

фото ЗакС политика Радзиховский: Любой преемник Путина, естественно, выпустит Навального

Публицист и политолог Леонид Радзиховский выразил уверенность в том, что после смены президента в России, даже если им станет согласованная фигура и политический наследник Владимира Путина, оппозиционер Алексей Навальный досрочно будет выпущен из мест заключения.

"Естественно, отпустит, даже вопросов нет, любой преемник Путина отпустит Навального. <...> Преемник будет менять курс Путина, который всем надоел. Нет ни одной причины, по которой кто-нибудь сегодня внятно может объяснить, почему этот старый, ничем не замечательный человек должен пожизненно или еще 10 лет возглавлять страну", - рассудил он в интервью украинскому каналу "Медиа-Информ".

По словам Радзиховского, кем бы ни был будущий президент, Навальный ему "ничего не сделал" и ему нужно будет искать пути к общественной поддержке, а не к отчуждению от запросов населения, значительная часть которого сочувствует преследуемому политику.

"В список популистских требований расширения демократии, безусловно, будет входить и очень важным требованием будет освобождение Навального. И никаких причин держать этого Навального, то есть раздражать народ, держа Навального, у преемника просто не будет. Да, выйдя из темницы, Навальный снова займется политической деятельностью, но преемнику-то что, он уже избран", - заключил эксперт.

Напомним, что Навальный находится в СИЗО в ожидании суда, на котором решится вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Апелляцию на его арест суд рассмотрит 28 января. В поддержку Навального в минувший уик-энд по всей стране прокатились несанкционированные митинги, причем в Петербурге акция стала самой многочисленной за последние годы.

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