В Москве либертарианец 13 часов сидит в полицейской машине, ожидая помещения в спецприёмник

Либертарианец из Красноярска Глеб Марьясов вынужден проводить досуг в компании полицейских в их машине, ожидая, когда его поместят в спецприёмник, поделился он сам в разговоре с "МБХ медиа". В автозаке он сидит на протяжении последних 13 часов.

23 января Марьясов приехал в Москву специально для того, чтобы поучастовать в протесте в поддержку Алексея Навального.

"Действовал мирно и в рамках христианских и либертарианских принципов", - рассказал он своём поведении на митинге.

Несмотря на это, мужчину избили и доставили в отдел, где составили протокол за повторное нарушение правил митингов и неповиновение полиции. Суд назначил ему 30 суток ареста, но у спецприемника ему и сопровождающим его силовикам сообщили, что мест в учреждении нет как минимум до 6 утра грядущего дня.

"Первые 10 часов просидел в наручниках, сейчас хотя бы без них сижу. Кушаю с передачек. Говорят, что это время засчитывается", - поделился Марьясов.

Мероприятие в Москве посетили, по разным оценкам, до 40 тысяч человек. На протест в Петербурге, в свою очередь, вышли до 20 тысяч демонстрантов.

Подробнее о протестном мероприятии - в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.