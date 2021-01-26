Дореволюционную Волковскую водопроводную станцию закончили капитально ремонтировать

В Петербурге закончился капитальный ремонт так называемого "царского резервуара" №1 Волковской водопроводной станции, построенного еще в императорской России, сообщает пресс-служба "Водоканала". Несколько лет объект, чей объем составляет 13 тысяч кубических метров, не эксплуатировался, пока в конце 2019 года не началась реставрация.

На станции создали гидроизоляцию стен и потолка, привели в порядок железобетонные конструкции и, кроме того, провели косметический ремонт фасадов.

Сообщается, что проведенных работ хватит для исправной работы резервуара в течение сорока лет. При современных требованиях к качеству питьевой воды производительность объекта оценивается в 100-115 тысяч кубометров в сутки.