Учителям из Ленобласти предлагали поучаствовать в отрицающем Холокост вебинаре

Учителя Ленинградской области приняли участие в вебинаре, ведущий которого утверждал, что Холокоста, как такового, не было, а число жертв геноцида евреев крайне преувеличено. О мероприятии рассказал у себя в Telegram-канале главред петербургского "Эха Москвы" Валерий Нечай, опубликовавший для наглядности видеокадры с презентации.

Согласно представленным материалам, лекцию вёл доктор технических наук, доктор философии, кандидат экономических наук Владимир Матвеев, ныне являющийся преподавателем в СПбГЭУ и РАНХиГС.

Лектор, среди прочего, заявил, что после Второй мировой войны на территории Германии не обнаружили газовых камер, в которых убивали людей, а сам газ якобы использовался для дезинфекции помещений.

На сайте СПбГЭУ отмечается, что Матвеев написал не менее 300 научных работ и 15 учебно-методических пособий.

В свою очередь в пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что вебинар Матвеева является репрезентацией частного мнения, подчеркнув, что участвовавшие в событии учителя не согласились с подобной подачей.

"Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров", - отчитались в региональной администрации.