18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:59

Учителям из Ленобласти предлагали поучаствовать в отрицающем Холокост вебинаре

фото ЗакС политика Учителям из Ленобласти предлагали поучаствовать в отрицающем Холокост вебинаре

Учителя Ленинградской области приняли участие в вебинаре, ведущий которого утверждал, что Холокоста, как такового, не было, а число жертв геноцида евреев крайне преувеличено. О мероприятии рассказал у себя в Telegram-канале главред петербургского "Эха Москвы" Валерий Нечай, опубликовавший для наглядности видеокадры с презентации.

Согласно представленным материалам, лекцию вёл доктор технических наук, доктор философии, кандидат экономических наук Владимир Матвеев, ныне являющийся преподавателем в СПбГЭУ и РАНХиГС.

Лектор, среди прочего, заявил, что после Второй мировой войны на территории Германии не обнаружили газовых камер, в которых убивали людей, а сам газ якобы использовался для дезинфекции помещений.

На сайте СПбГЭУ отмечается, что Матвеев написал не менее 300 научных работ и 15 учебно-методических пособий.

В свою очередь в пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что вебинар Матвеева является репрезентацией частного мнения, подчеркнув, что участвовавшие в событии учителя не согласились с подобной подачей.

"Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров", - отчитались в региональной администрации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:36 Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

16:21 Учения по изоляции Рунета отложили до тех пор, пока не "схлынет пандемия"

11:11 Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько

9:28 В Петербурге дадут салют по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

25 января, 19:15 В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

25 января, 18:19 Экс-мундеп Каруличева хочет сделать Беглова соответчиком по делу о лишении ее мандата

25 января, 18:06 Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

25 января, 16:49 В Петербурге прожиточный минимум может составить 11,9 тысяч рублей

25 января, 14:57 В Петербурге похожий на главу Центра "Э" мужчина лично приходил искать активиста Чупрунова

25 января, 14:53 Верховный суд запретил судам слепо поддерживать требования прокуратуры об ужесточении приговоров


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:52 Пострадавшей от удара силовика петербурженке снова потребовалась госпитализация

19:19 В Москве в СИЗО отправился первый участник акции 23 января, напавший на силовиков

18:59 Дмитрий Быков: Выходящих на улицы будут все больше ненавидеть обыватели

18:59 Учителям из Ленобласти предлагали поучаствовать в отрицающем Холокост вебинаре

18:36 Под аплодисменты коллег думский единоросс хвалил силовиков за работу на митинге 23 января

18:30 Дореволюционную Волковскую водопроводную станцию закончили капитально ремонтировать

17:49 Беглов объяснил задержку с рассмотрением нового Генплана согласованием с Минобороны и Ленобластью

17:37 Главу псковского штаба Навального арестовали на пять суток

17:36 Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

17:10 Радзиховский: Любой преемник Путина, естественно, выпустит Навального

16:56 В Москве либертарианец 13 часов сидит в полицейской машине, ожидая помещения в спецприёмник

16:38 Муниципал: Единоросс Черкасов возглавил местную администрацию МО "Ланское"

16:33 47news: У петербургского центра "Э" поменялся руководитель

16:21 Учения по изоляции Рунета отложили до тех пор, пока не "схлынет пандемия"

16:15 Шлосберга оштрафовали за акцию 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru