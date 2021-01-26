18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:19

В Москве в СИЗО отправился первый участник акции 23 января, напавший на силовиков

фото ЗакС политика В Москве в СИЗО отправился первый участник акции 23 января, напавший на силовиков

Суд в Москве отправил на два месяца в следственный изолятор первого фигуранта по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти на несанкционированной акции протеста 23 января. Речь идет о Евгении Есенове, вступившем в потасовку с толпой правоохранителей в полном обмундировании, сообщает "МБХ Медиа". По его делу проходит еще один участник, который, по версии СК, находясь за рулем, совершил умышленный наезд на силовика.

Всего в Москве в связи с акцией 23 января задержали, по данным "ОВД-Инфо", свыше полутора тысяч человек. Уголовные дела в столице возбудили, помимо статьи 318 УК, по которой преследуют Есенова, также по факту умышленного повреждения чужого имущества.

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального, наблюдалось беспрецедентно большое количество людей и тоже массовые задержания. О том, как выглядел центр города в этот день, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:59 Дмитрий Быков: Выходящих на улицы будут все больше ненавидеть обыватели

18:36 Под аплодисменты коллег думский единоросс хвалил силовиков за работу на митинге 23 января

17:37 Главу псковского штаба Навального арестовали на пять суток

16:56 В Москве либертарианец 13 часов сидит в полицейской машине, ожидая помещения в спецприёмник

13:32 Единоросс Хинштейн отозвал запросы в МВД и прокуратуру по поводу силовика, пнувшего петербурженку

12:59 Кремль отказал в диалоге участникам протестной акции 23 января

12:23 В Москве задержан первый участник дела о применении насилия к силовикам на акции 23 января

10:25 Хабаровский суд арестовал координатора штаба Навального из-за протеста в поддержку Фургала

25 января, 20:23 "Уговаривали простить": Сбитая силовиком на акции 23 января в Петербурге женщина рассказала о его извинениях

25 января, 20:16 Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:52 Пострадавшей от удара силовика петербурженке снова потребовалась госпитализация

19:19 В Москве в СИЗО отправился первый участник акции 23 января, напавший на силовиков

18:59 Дмитрий Быков: Выходящих на улицы будут все больше ненавидеть обыватели

18:59 Учителям из Ленобласти предлагали поучаствовать в отрицающем Холокост вебинаре

18:36 Под аплодисменты коллег думский единоросс хвалил силовиков за работу на митинге 23 января

18:30 Дореволюционную Волковскую водопроводную станцию закончили капитально ремонтировать

17:49 Беглов объяснил задержку с рассмотрением нового Генплана согласованием с Минобороны и Ленобластью

17:37 Главу псковского штаба Навального арестовали на пять суток

17:36 Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

17:10 Радзиховский: Любой преемник Путина, естественно, выпустит Навального

16:56 В Москве либертарианец 13 часов сидит в полицейской машине, ожидая помещения в спецприёмник

16:38 Муниципал: Единоросс Черкасов возглавил местную администрацию МО "Ланское"

16:33 47news: У петербургского центра "Э" поменялся руководитель

16:21 Учения по изоляции Рунета отложили до тех пор, пока не "схлынет пандемия"

16:15 Шлосберга оштрафовали за акцию 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru