Пострадавшей от удара силовика петербурженке снова потребовалась госпитализация

Петербурженке Маргарите Юдиной, на которую грубо, сбив с ног, напал полицейский в ходе акции протеста 23 января, стало хуже и вновь понадобилась госпитализация, сообщает правозащитная организация "Команда 29", представляющая интересы женщины. Ее увезли в больницу. Перед тем, собираясь навестить ее, юристы встретили на крыльце дома несколько сотрудников прокуратуры и, предположительно, органов опеки.

Напомним, что в первый раз оказавшись в больнице после инцидента, 54-летняя женщина приняла извинения от навестивших ее полицейских. Впоследствии она призналась, что сделала это по растерянности и ввиду мягкости характера, и теперь собирается добиваться справедливости. В ближайшее время она планирует подать жалобу в СК на действия ударившего ее правоохранителя и потребовать взыскания морального и материального ущерба.