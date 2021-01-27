Путин предложил Госдуме продлить договор СНВ с США на пять лет

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, ратифицирующий соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Продлить договор Путин предлагает на пять лет, до февраля 2026 года. В пояснительной записке указано, что такой шаг отвечает национальным интересам России, позволит сохранить предсказуемость отношений с США и "поддержать стратегическую стабильность в мире". Выигранное при продлении договора время можно использовать для переговоров о "дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", говорится в записке.

ДСНВ был заключен между Россией и США в 2010 году и истекал в феврале 2021-го. Договор ограничивает число боезарядов с каждой стороны. Обе страны могут иметь до 1550 ядерных боезарядов, до 700 - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

Накануне состоялся первый телефонный разговор между вступившим в должность президента США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Байден предлагал продлить ДСНВ, и в разговоре два президента обсудили, в том числе, и эту тему.