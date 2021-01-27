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9:57

Собянин разрешил барам и ресторанам Москвы возобновить работу после 23:00

фото ЗакС политика Собянин разрешил барам и ресторанам Москвы возобновить работу после 23:00

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил, что некоторые коронавирусные ограничения в столице будут ослаблены, в том числе бары и рестораны смогут вернуться к работе после 23:00.

По словам Собянина, ситуация с эпидемией коронавируса в Москве "продолжает улучшаться", в день выявляют всего по 2-3 тысячи новых случаев заражения, а в коронавирусных стационарах свободно более 50% коек, впервые с середины июня 2020 года.

"Отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений", - написал Собянин. При этом посетители по-прежнему будут соблюдать требования санитарного режима.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы теперь будет рекомендацией, а не обязательством, как ранее. Компании сами решат, возвращать сотрудников в офис или сохранить "удаленку".

Работа баров в Москве была ограничена в конце октября из-за коронавируса, после того, как это рекомендовал сделать Роспотребнадзор. Еще раньше это сделали в Петербурге, где пока ограничения на ночную работу заведений общепита сохраняется.

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