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10:58

В Москве задержали еще двух человек по возбужденным после акций в поддержку Навального делам

фото ЗакС политика В Москве задержали еще двух человек по возбужденным после акций в поддержку Навального делам

Управление Следственного комитета по Москве объявило о задержании еще двух человек в рамках уголовных дел, возбужденных после акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве.

Один из задержанных – мужчина 1984 года рождения. По версии следствия, 23 января на Страстной улице он ударил сотрудника Росгвардии несколько раз в голову и в туловище. По информации СК, во время допроса мужчина полностью признал вину.

Еще один задержанный – молодой человек 2002 года рождения. Его СК считает причастным к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Накануне стало известно, что СК возбудил 20 уголовных дел после минувших акций протеста. В основном – по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Также в Москве возбудили дела об умышленном уничтожении имущества, хулиганстве, в Петербурге – о перекрытии дорог.

Напомним, акция в поддержку Навального прошла более чем в ста городах и нигде не была согласована с властями. По данным "ОВД-Инфо", по всей России задержали почти четыре тысячи человек. В Петербурге акция стала самой массовой за последнее десятилетие. Спецприемники в Москве, где задержали свыше полутора тысяч граждан, оказались переполнены.

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