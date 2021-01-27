В России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,8 тысяч

В России за последние сутки выявлено 17 741 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии по всей стране выявлено 3 774 672 случаев заражения во всех регионах. Умерли 594 пациентов с коронавирусом за последний день, всего штаб насчитал 71 076 летальных исходов.

В Петербурге за день зафиксировано 1 813 новых заболевших. По данным штаба, сейчас болезнь переносят 97 642 человека, всего с марта 2020 года зарегистрировано 325 032 случая заражения. Еще 70 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего, по официальным данным, от болезни умерли 9 502 жителя города.

Москва ненамного обогнала Петербург: там за день выявили 1 837 заболевших. На третьем месте остается Подмосковье, где зафиксировано 928 новых случаев заражения.