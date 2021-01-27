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11:30

В Госдуму официально пригласили главного представителя TikTok в России

фото ЗакС политика В Госдуму официально пригласили главного представителя TikTok в России

Депутат Госдумы Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, направил приглашение гендиректору представительства социальной сети Tiktok в России. Об этом пишет ТАСС. Единоросс ожидает видеть адресата приглашения в стенах федерального парламента, поскольку имеет к нему вопросы. 

Накануне стремление поговорить с представителями социальной сети в стенах государственного учреждения выражал коллега Пискарева, Виталий Милонов, которого волнует качество контента. По мнению Милонова, плохи не только призывы к участию несовершеннолетних в акциях протеста, распространяемых в TikTok, но и общий уровень контента, ведущий, по мнению петербуржца, к деградации.

Напомним, что китайский сервис в январе официальные российские лица обвиняли в распространении агитационных материалов, провоцирующих у школьников желание выйти на запрещенную акцию в поддержку Алексея Навального 23 января. В администрацию TikTok с требованием удалить подобные материалы обращался Роскомнадзор.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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