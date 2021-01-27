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11:54

В ФСО заявили об отсутствии охраняемых службой объектов в районе Геленджика

фото ЗакС политика В ФСО заявили об отсутствии охраняемых службой объектов в районе Геленджика

Федеральная служба охраны в ответ на запрос РБК заявила, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районов нет охраняемых ей объектов.

По утверждению ФСО, служба не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

Ранее на запрос об ограничениях ответила ФСБ: издание спрашивало ее, почему у мысла Идокопаса была введена бесполетная зона. В ФСБ заявили, что сделано это было из-за "возросшей разведывательной активности" стран НАТО.

Напомним, на мысе находится дворец, который давно связывают с президентом Владимиром Путиным. В последнее время тема этой недвижимости стала обсуждаемой из-за того, что команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала фильм-расследование о ней. Это случилось после того, как политика отправили под арест до суда по требованию ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике". Сам Путин отрицает, что ему принадлежит подобная недвижимость.

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