Facebook и Twitter навсегда заблокировали аккаунты Пригожина

Бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся приближенным к Кремлю, больше не сможет воспользоваться своими учетными записями в американских социальных сетях Facebook и Twitter, о чем написала пресс-служба его компании "Конкорд". В сообщении о блокировке указано, что приостанавливается действие аккаунтов тех пользователей, которые нарушают правила сервиса. Пресс-служба "Конкорда" утверждает, что блокировка связана с постами Пригожина о разрешении трансгендерам служить в армии США.

"Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подмётки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул", - прокомментировал инцидент бизнесмен.

В начале января большой резонанс вызвала аналогичная блокировка в этих соцсетях учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа, на тот момент еще находившегося в должности. Администрации Facebook и Twitter не понравилось то, что он регулярно публиковал фейки о проигранных выборах, а после штурма Капитолия его сторонниками и вовсе стал потенциально опасен для общества. Удаленный из соцсетей, Трамп перешел в Telegram, что совпало по времени с рекордным приростом пользователей за всю историю мессенджера.