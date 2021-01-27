Для помощи женщине, пострадавшей от силовика 23 января, открыли сбор средств

Правозащитная организация "Команда 29", представляющая интересы Маргариты Юдиной, которую ударил правоохранитель на петербургской акции протеста 23 января, объявила о сборе средств для всесторонней помощи 54-летней женщине.

Отмечается, что помощь нужна сразу по трем направлениям. Во-первых, деньги нужны на реабилитацию после повторной выписки из больницы. Во-вторых, речь идет о социальной поддержке, поскольку месячный бюджет семьи Юдиной, живущей с тремя детьми в Луге, составляет 10 тысяч рублей и семья погрязла в долгах. Наконец, в-третьих, правовая помощь, отмечают адвокаты, тоже требует хотя бы минимальных расходов.

"В этот пункт входят различные юридические и иные расходы: доверенности, экспертизы, транспорт. Сами юристы не будут получать гонорар из собранных средств", - говорится в сообщении от "Команды 29".

Напомним, что женщина, получившая удар сапогом в живот и потерявшая равновесие вечером 23 января на площади Восстания, получила серьезные травмы головы. Накануне ей потребовалась повторная госпитализация. Она намерена писать заявление в Следственный комитет и добиваться компенсации морального и материального ущерба. Отметим, что вскоре после инцидента к ней наведался полицейский и принес извинения за случившееся.