Суд прекратил дело замглавы МО "Автово" по задержанию в ИКМО "Озеро Долгое"

Приморский районный суд Петербурга 27 января прекратил административное производство в отношении заместителя главы МО "Автово" Ильи Шмакова, которого в сентябре 2019 года полиция за руки и за ноги вынесла из помещения избиркома МО "Озеро Долгое".

Шмаков, будучи представителем партии "Справедливая Россия", охранял в ИКМО опечатанную комнату с избирательной документацией, опасаясь, что туда захотят попасть злоумышленники. Было предположение, что они могут скрыть следы вероятных фальсификации результатов минувших муниципальных выборов.

Вместе со Шмаковым в помещении находились два кандидата, посчитавших, что у них украли победу на выборах, корреспондент ЗАКС.Ру, а также два сотрудника полиции Приморского района. Позже в ИКМО явился заместитель начальника 4-го отдела Управления охраны общественного порядка Вячеслав Яловой в сопровождении бойцов полка ППСП. Он велели дежурившим покинуть помещение. Шмакова задержали после того, как он начал задавать вопросы. В отношении справедливоросса составили протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Глава ИКМО Галина Светлова заявила в объяснительной, что замглавы МО "Автово" во время задержания оборонялся от полиции вешалкой и сломал кулер. Производившие задержание полицейские сообщили в рапортах, что Шмаков им угрожал и пытался срывать нагрудные знаки, хотя на видеозаписях с моментом выноса депутата из помещения избиркома этого не видно.

Суд прекратил производство за отсутствием состава правонарушения. Рассмотрение дела Шмакова длилось с октября 2019 года. Несколько раз для дачи свидетельских показаний пытались вызвать полицейское начальство, в том числе Ялового и и.о. руководителя УМВД по Приморскому району Наталью Макарову, с которой кандидаты договорились о наблюдении за опечатанной комнатой с бюллетенями. Судья ещё в декабре 2019 года предлагал Шмакову прекратить производство за истечением срока давности правонарушения, однако муниципал настаивал на продолжении, желая узнать все обстоятельства своего задержания.

Напомним, по итогу выборов 2019 года все места в муниципальном совете МО "Озеро Долгое" заняли представители "Единой России", хотя согласно первоначальным подсчетам голосов на участках орган должен был быть многопартийным. Первоначальные результаты на нескольких УИК были пересчитаны. Суды отказались отменять итоги местных выборов.

Сергей Еремеев