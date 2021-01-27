Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ с США на пять лет

Госдума единогласно ратифицировала соглашение о продлении договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружений, внесенное президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Действие договора продлевается до 5 февраля 2026 года.

Законопроект Путин внес накануне. Перед этим 26 января российская и американская стороны обменялись нотам о продлении ДСНВ, и посольство США в своей предложило продлить действие договора до 2026 года. Российская сторона с этим согласилась.

ДСНВ был заключен между Россией и США в 2010 году и истекал в феврале 2021-го. Договор ограничивает число боезарядов с каждой стороны. Обе страны могут иметь до 1550 ядерных боезарядов, до 700 - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.