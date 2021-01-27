Кассационный суд оставил без изменения решение об отмене итогов голосования на участке МО "Московская застава"

Третий кассационный суд отклонил жалобу участковой избирательной комиссии №1280 на решение Московского районного суда об отмене итогов муниципальных выборов 2019 года по 1 округу МО "Московская застава". Об этом ЗАКС.Ру сообщил экс-кандидат в муниципальные депутаты округа Александр Будберг.

Он вместе с представительницами "Яблока" Анастасией Кузнецовой и Екатериной Жарковой в районном суде оспорили итоги голосования. По этому решению, они должны получить мандаты муниципальных депутатов "Московской заставы".

По информации Будберга, УИК №1280 не намерена далее оспаривать судебное решение. Он также сообщил, что экс-кандидаты подавали жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на бездействие муниципального избиркома, который не исполняет решение суда и не передает им мандаты. Комиссия по жалобам Горизбиркома 12 января рассмотрела обращение бывших кандидатов и решила предписать ИКМО передать мандаты до 18 февраля, рассказал Будберг. На общем заседании ГИК это решение еще не приняли. При этом, Будберг сообщил, что представитель УИК №1280 связался с его адвокатом и заверил его, что ИКМО проведет заседание 2 февраля. Тогда же или на следующий день экс-кандидаты получат свои мандаты муниципальных депутатов МО "Московская застава", добавил Будберг. Места в совете ему и Кузнецовой с Жарковой должны освободить Мария Агафонова (самовыдвижение), Екатерина Кочергина (ЛДПР) и Наталья Федорова ("Единая Россия").

Напомним, во время подсчета голосов после муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на УИК №1280 перевес был в пользу кандидатов от оппозиции. Членов комиссии засняли выходящими с бумагами из здания, в котором располагался участок. На рассмотрении дела в районном суде представитель УИК и некоторые свидетели заявляли, что комиссия якобы только перешла в другое помещение в здании из-за сломавшегося принтера. Кузнецова и Будберг в суде настаивали на том, что комиссия покинула здание и не возвращалась в него.