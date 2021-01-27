К поморской активистке из-за снеговиков с плакатами против Путина пришла полиция

Публикация фотографий снеговиков с закрепленными на них протестными плакатами стала поводом для двойного визита полицейских к активистке Елене Калининой в Архангельской области, пишет издание "МБХ Медиа". Снеговики находились напротив ее деревянного дома, а на груди у них висели картонки с надписями: "Долой царя", "Вова, между нами все кончено" и "Это наша страна".

Когда полицейские приехали в первый раз, они хотели забрать Калинину с собой в отделение и оформить на нее протокол, но передумали. Второй акт общения с силовиками прошел несколько иначе.

"Составили протокол обследования или что-то такое. Просто, что да, снеговики стоят, что плакаты висели и так далее", - приводится цитата активистки.