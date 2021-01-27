Матвиенко упрекнула министра просвещения в увлеченности зарубежными исследованиями

Министру просвещения Сергею Кравцову досталась публичная критика от председателя Совфеда Валентины Матвиенко после доклада, касающегося нацпроекта "Образование". По мнению третьего лица в государстве, чиновник продемонстрировал непонимание целей проекта и недостаточно патриотичный подход к проблемам, стоящим перед ним.

"Что меня очень насторожило, это ваша увлеченность международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ. Мы всегда гордились, нам есть чем гордиться, отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, сегодня таковой остается", - цитирует женщину ТАСС.

По мнению Матвиенко, у страны достаточно ресурсов, чтобы без оглядки на чужой опыт совершенствовать систему образования. Кроме того, спикер Совфеда против некоторых технократических решений, предлагаемых в докладе Кравцова.

"Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, у нас все будет хорошо с воспитанием - это очень поверхностный и неправильный подход", - рассудила чиновница.

Наконец, Матвиенко считает, что нужно больше думать о будущем среднем профессиональном образовании, чем о нем думает сегодня профильный министр.

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