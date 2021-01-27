"Прекратите насиловать депутатов": Эсеры попытались защитить муниципалов от лишения мандатов

Фракция "Справедливая Россия" на заседании Заксобрания Петербурга 27 января попросила принять поправку, уточняющую существенность нарушений в декларациях о доходах при которых губернатор может просить о лишении муниципального депутата мандата. Лидер фракции Алексей Ковалев напомнил о случаях, когда отдельных оппозиционных мундепов лишали мандатов по сомнительным нарушениям в их декларациях.

- Кто не хочет вводить эти критерии, тот хочет и дальше продолжать это насилие над депутатами. Прекратите насиловать депутатов, - заявил Ковалев.

По мнению эсеров, несущественными ошибками можно считать те, в которых величина искажения не превышает 20% от общего объема дохода лица и членов его семей. Кроме того, несущественными предложено считать ошибки, когда муниципал не указывает имущество, находящееся его в долевой собственности, при этом сведение об этом имуществе представлено в справке о доходах члена его семьи; когда недвижимость, находящуюся в пользовании, указывают как собственное имущество; когда имущество, находящееся в совместной собственности супругов, в декларации указывает только один из них; когда ошибка в площади объекта недвижимости не превышает 5%; ошибки с наименованием и местом регистрации декларируемого транспортного средства и так далее.

Свое предложение депутаты озвучили в ходе второго чтения законопроекта Дениса Четырбока ("Единая Россия") и Максима Яковлева (ЛДПР) о некоторых поправках в антикоррупционное законодательство. Согласно этой инициативе, чиновники и депутаты будут обязаны готовить ежегодные отчеты о своих доходах только с использованием специального программного обеспечения "Справка БК".

Четырбок заявил, что поддерживать поправку справедливороссов не стоит, так как она концептуально не вписывается во внесенный им документ. Большинство членов фракции "Единая Россия" не стали голосовать, заблокировав предложение справедливороссов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.