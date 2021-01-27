18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:16

Макаров сравнил Навального с Гапоном, Гитлером и Пол Потом

фото ЗакС политика Макаров сравнил Навального с Гапоном, Гитлером и Пол Потом

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 27 января высказался о недавних протестах в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий.

Не называя фамилии арестованного оппозиционера, он заявил о "гапоновщине" со стороны организаторов массовых демонстраций. Помимо событий "кровавого воскресенья" 1905 года, спикер напомнил об Адольфе Гитлере, который в 1945 году направлял в бой гитлерюгенд. Также Макаров сказал, что детей бросали под танки в Камбодже, имея в виду, очевидно, красных кхмер Пол Пота.

Отметим, ранее спикер Заксобрания сравнивал Навального с Владимиром Лениным и Георгием Плехановым. Они, по мнению единоросса, тоже вернулись из Германии в Россию, чтобы "раскачивать лодку".

Макаров уверен, что петербургским полицейским и росгвардейцам необходимо поставить памятник. Он считает, что силовики отработали на протестах грамотно, а все нарушения допустили "ряженые" в форму сотрудников правоохранительных органов. Также Макаров убеждён, что массовые акции недовольства в стране связаны с вмешательством Госдепа в дела России и его подстрекательством.

- У нас в городе никогда не было протестной повестки. Были разные акции, были разные выступления, но никто не выносил политическую повестку, направленную на разрушение государственности, - заявил спикер.

Макаров говорил с трибуны почти 12 минут. Ранее он не дал закончить выступить беспартийному депутату Максиму Резнику, выключая микрофон каждый раз, когда  тот упоминал дворец в Геленджике из расследования Навального.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:42 "Это сельсовет деревни Гадюкино какой-то": Резнику не дали сказать в ЗакСе о дворце в Геленджике и протестах в Петербурге

15:32 В Петербурге задержали координатора "Весны" Хорошенина

15:05 Материнский капитал в Петербурге разрешат направлять на реконструкцию садовых домов

14:31 "Прекратите насиловать депутатов": Эсеры попытались защитить муниципалов от лишения мандатов

14:26 "Абсолютно трудолюбивый человек": Макаров поздравил с днем рождения депутата Мартемьянову

13:54 Песков о протестах: Тех, кто поддерживает Путина, несравнимо больше противников

13:12 Для помощи женщине, пострадавшей от силовика 23 января, открыли сбор средств

11:52 Три депутата МО "Южно-Приморский" предложили коллегам потребовать у УФСИН освобождения Навального

10:58 В Москве задержали еще двух человек по возбужденным после акций в поддержку Навального делам

26 января, 20:54 СК возбудил 20 уголовных дел после акции в поддержку Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:58 Силовики пришли с обысками в квартиру Навального в Москве

15:42 "Это сельсовет деревни Гадюкино какой-то": Резнику не дали сказать в ЗакСе о дворце в Геленджике и протестах в Петербурге

15:32 В Петербурге задержали координатора "Весны" Хорошенина

15:16 Макаров сравнил Навального с Гапоном, Гитлером и Пол Потом

15:05 Материнский капитал в Петербурге разрешат направлять на реконструкцию садовых домов

14:56 В годовом "зачете" губернаторов-блогеров Беглов откатился на седьмое место

14:31 "Прекратите насиловать депутатов": Эсеры попытались защитить муниципалов от лишения мандатов

14:26 "Абсолютно трудолюбивый человек": Макаров поздравил с днем рождения депутата Мартемьянову

14:15 Матвиенко упрекнула министра просвещения в увлеченности зарубежными исследованиями

13:54 Песков о протестах: Тех, кто поддерживает Путина, несравнимо больше противников

13:53 К поморской активистке из-за снеговиков с плакатами против Путина пришла полиция

13:35 Муниципал: Кассационный суд оставил без изменения решение об отмене итогов голосования на участке МО "Московская застава"

13:30 Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ с США на пять лет

13:12 Для помощи женщине, пострадавшей от силовика 23 января, открыли сбор средств

13:10 Муниципал: Суд прекратил дело замглавы МО "Автово" по задержанию в ИКМО "Озеро Долгое"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru