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15:58

Силовики пришли с обысками в квартиру Навального в Москве

фото ЗакС политика Силовики пришли с обысками в квартиру Навального в Москве

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов в своем Twitter сообщил, что силовики пришли в квартиру Алексея Навального в Марьино с обыском.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь", - написал Жданов.

По его словам, в квартире находится брат Навального Олег. С каким делом связан обыск и на каком основании, Жданов пока не знает.

Навальный был арестован до суда по требованию ФСИН заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Политика задержали, как только он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в августе. 23 января в ряде городов России прошли крупные несогласованные акции в его поддержку.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России

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