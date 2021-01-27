Из ЗакСа уволили попавшую в "пьяное" ДТП юристку

Сотрудница аппарата Законодательного собрания Анна Довгалюк, устроившая дорожно-транспортное происшествие в ночь на 23 января, была уволена уже через несколько часов, объявил журналистам спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По его словам, Довгалюк попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а Мариинский дворец - "зона трезвости".

- Скомканную репутацию никаким утюгом не разгладишь, - подчеркнул спикер.

Напомним, афоризм про утюг Макаров употребляет не в первый раз. Ранее он использовал его, когда говорил о подпольном казино, найденной в квартире у своего соратника и теперь уже бывшего однопартийца Олега Калядина.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.