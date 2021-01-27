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16:46

Власти Ленобласти попросят кабмин добавить Петербургу денег на строительство метро

фото ЗакС политика Власти Ленобласти попросят кабмин добавить Петербургу денег на строительство метро

Зампред правительства Ленинградской области Михаил Москвин объявил о готовящемся письме в федеральный кабинет министров, в котором он вместе с коллегами попросит выделить Петербургу дополнительные средства на продление "оранжевой" ветки метрополитена. Причем речь на этот раз идет не только о давно планирующейся станции "Кудрово", которая должна появиться за чертой города.

"Данное письмо проходит согласование в правительстве Ленинградской области, и надеюсь, Александр Юрьевич [Дрозденко] подпишет его в ближайшие дни. Мы просим правительство помочь Петербургу построить метро не до Кудрово, а до Новосаратовки, еще одну станцию, поскольку там активно развиваются промышленные территории, приходят инвесторы, есть уже работающие предприятия с большим количеством сотрудников", - цитирует чиновника ТАСС.

По словам Москвина, станция будет востребована, причем ожидаются встречные потоки: многие граждане живут в Петербурге, а работают в Новосаратовке, и наоборот. Он также напомнил, что бюджет области никак в строительстве метро не участвует, поэтому можно в данном случае просить денег только для Петербурга.

Ранее Смольный отложил проведение конкурса на проектирование оранжевой ветки метро от "Улицы Дыбенко" до Кудрово. В областном комитете по транспорту уточнили, что плановый срок – весна 2021 года.

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