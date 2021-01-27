Mash: Отрицающего холокост петербургского профессора уволят из РАНХиГС

Профессор СПбГЭУ и РАНХиГС Владимир Матвеев, чей публично выраженный скепсис относительно холокоста вызвал бурное обсуждение, не сможет продолжить работу в одном из вузов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собеседника РАНХиГС, который разделяет учебное заведение и реплики Матвеева, имевшие место на вебинаре.

"Эти высказывания абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. <...> Руководство считает неприемлемым продолжение В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС", - рассказал источник.

Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев также допускает увольнение сотрудника.

Отметим, что позиция Матвеева также возмутила депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который усмотрел в ней признаки реабилитации нацизма, наказуемого по закону. В связи с этим "яблочник" обратился в региональное управление СК с требованием проверить слова профессора.

Напомним, герой скандала в ходе вебинара, среди прочего, заявил, что после Второй мировой войны на территории Германии не обнаружили газовых камер, в которых убивали людей, а сам газ якобы использовался для дезинфекции помещений.

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