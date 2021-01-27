Как оправдывают действия силовиков на митингах

После акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января интернет облетело видео, на котором полицейский из Петербурга бьет ногой в живот женщину, вставшую у него на пути. Сейчас потерпевшую, Маргариту Юдину, снова госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 27 января на брифинге снова вступился за силовиков, которые работают на протестных акциях. Поддержали представителей правоохранительных органов его коллеги по партии "Единая Россия", ведущий Владимир Соловьев и другие провластные спикеры.

На опубликованной "Фонтанкой.ру" видеозаписи видно, как полицейские ведут под руки задержанного молодого человека, перед ними встает женщина с вопросом "За что?" и получает удар ногой в живот. Позже СМИ сообщили имя пострадавшей - Маргарита Юдина - ее госпитализировали в больницу, а на следующий день прощения у нее просили как сам ударивший женщину полицейский, так и ее коллеги. Сначала Юдина заявила, что простила полицейского, но потом решила все же написать на него заявление. Представляющие ее интересы юристы "Команды 29" сообщили 26 января, что женщину пришлось снова госпитализировать.

На брифинге 27 января у спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова журналисты спросили, что он думает о фактах агрессии на недавней акции, в том числе, упомянули и случай с Юдиной. Конкретно о ней или каких-то других происшествиях единоросс ничего не сказал, но в очередной раз напомнил о сложной службе силовиков и желании их отблагодарить.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров:

"Вы поставьте себя на место сотрудников полиции или росгвардейцев. Да, с одной стороны он соблюдает инструкции, приказы… Знаете, приказы, инструкции для росгвардейцев и сотрудников полиции написаны не просто юридическим языком, они кровью написаны. Они кровью за это заплатили в боях против террористических банд, в боях за независимость, в боях, в том числе за нашу безопасность. И когда вызывающе оплевывают сотрудников, которые стремятся обеспечить правопорядок, стремятся обеспечить безопасность, детей, прежде всего, людей, это как? Ведь те, кто выводят, они должны об этом думать? Никто не думает, только подстрекает. <...> Я сразу вам говорю, мы сотрудников полиции будем благодарить, сотрудников ОМОНа будем благодарить, росгвардейцев будем благодарить за их выдержку и профессиональные действия. Их семьям я хочу выразить громадную благодарность: вы представляете, что переживают их мамы, отцы? Это же своего рода бой".

В поддержку силовиков высказывались и другие политики, а некоторые сторонники действующей власти оправдывали и действия полицейского, который ударил Юдину. ЗАКС.Ру собрал их цитаты.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин (источник: "Комсомольская правда"):

"Когда речь идет о неразрешенном митинге это сопряжено с определенными рисками. Человек, идущий туда, должен понимать, что он нарушает закон, а полиция охраняет закон. Полицейский исполнял обязанности. Ему мешали. <...> Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, тем более, вреда здоровью не было такого, которое потребовало бы лечение, наверное, правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно, понимая, что им надо защитить закон".

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн (источник: Twitter):

"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы".

Ведущий Владимир Соловьев (Источник: Youtube):

То есть это мы имеем дело с хорошо подготовленной провокацией и заготовочкой с оператором. Очень интересно. Вот они ведут задержанного. Идут достаточно быстро, она поворачивается к оператору и дальше начинает движение навстречу полицейским. Видите, преграждает им путь. <...> Ее, на самом деле, не бьют, а ее отталкивают ногой, упираясь в живот. Наградить всех сотрудников правоохранительных органов, включая этого парня в Питере, решить вопрос с повышением их окладов, премий, за то, что они выходят и работают в таких условиях, обеспечить жильем".

Доверенное лицо Владимира Путина на выборах, доктор и телеведущий Александр Мясников (Источник:Telegram):

"Парень при исполнении, идёт "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками "за что?!". Это не Женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины - там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач- потенциальный противник. "Ах, как же так- мирный протестующий и противник?!" Да вот так- это к политикам, а парень задачу выполнял. Довели до всего этого, а он виноват?! А потом опять будете на полицию уповать? Если этого сдадим, вы уверенны, что другие в критический момент не подумают- да оно мне надо?!"

Писатель и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков (Источник: "Эхо Москвы"):

"В целом, если уж подходить с точки зрения законодательства, нужна экспертиза. Был ли это удар, толкнул ли он её, куда именно попал и прочее. Так, глядя на ролик, лично мне не совсем понятно. Женщина выбежала навстречу сотрудникам, которые вели задержанного, с какими-то вопросами – как обычно, "куда вы его тащите". Он её отпихнул или ударил, без разницы. К сотрудникам, которые заняты исполнением профессиональных обязанностей, подходить нельзя. Ни с вопросами, ни без".

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Андрей Исаев (Источник: "Дождь"):

"Но не было жертв, уважаемые коллеги, благодаря умелым, разумным действиям наших силовиков — полицейских и росгвардейцев. За редким исключением эти люди, очень достойные граждане нашей страны, действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью защищая безопасность людей, защищая законность, защищая независимость нашей Родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их".

Подготовила: София Саттарова

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