РКН намерен оштрафовать соцсети из-за постов с призывами к участию в акции 23 января

Роскомнадзор заявил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за невыполнение требований об удалении постов с призывами к участию в акциях 23 января.

По словам представителей РКН, соцсети, несмотря на требование Генпрокуратуры и регулятора, не удалили своевременно 170 постов с призывами в общей сложности. Теперь им грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Напомним, РКН требовал от соцсетей удалить призывы к участию в несогласованных акциях протеста 23 января в поддержку Алексея Навального. Особо РКН уделял внимание призывам, в которых усматривалось вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.