Киру Ярмыш вывезли из спецприемника в Москве ради обыска после акций 23 января

Силовики вывезли пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш из спецприемника на обыск в ее квартире, сообщил в Twitter директор ФБК* Иван Жданов.

Тем временем с обысками пришли также к отцу главы штаба Навального в Москве Олега Степанова и угрожают сломать дверь, если он не откроет. Продолжаются обыски в офисе ФБК, студии "Навальный LIVE", с мероприятиями пришли в квартиры Навального и Юлии Навальной.

Об обыске в квартире Навального стало известно днем 27 января. Сам политик не был дома уже пять месяцев. В конце августа он впал в кому после отравления, его перевезли на лечение в Германии, а когда 17 января он вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Шереметьево. С 18 января, после суда в отделении полиции, Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина".

О возбуждении дела по ст. 236 УК РФ сообщало РИА "Новости". По данным агентства, оно связано с митингами 23 января в поддержку Навального, на которые вышли десятки тысяч людей в разных городах России.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России